Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Derse Geç Kalan Öğrencilere Müdürden Okul Merdiveninde Dayak İddiası; O Anlar Kamerada

Şanlıurfa Derse Geç Kalan Öğrencilere Müdürden Okul Merdiveninde Dayak İddiası; O Anlar Kamerada

29 dakika önce

Derse geç kalan öğrencilere müdürden okul merdiveninde dayak iddiası; O ANLAR KAMERADAŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesindeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilerden, sabah derslere geç kalanların, kendilerini okul merdiveninde bekleyen müdür tarafından darp...

Derse geç kalan öğrencilere müdürden okul merdiveninde dayak iddiası; O ANLAR KAMERADA

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesindeki Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören öğrencilerden, sabah derslere geç kalanların, kendilerini okul merdiveninde bekleyen müdür tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Olay, diğer öğrencilerin çektiği cep telefonu görüntüsüyle ortaya çıktı.

Olay, Karataş Mahallesinde bulunan Viranşehir Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah ilk ders zilinin çalışmasının ardından okula geç kalan öğrencileri, okul müdürü merdiven başında karşıldı. Geç gelen öğrencilerin karşısına geçerek, öğrencileri zaman zaman azarlayıp kulağını çektiği ve tokat attığı kamera görüntülerine yansıyan ve okul müdürü olduğu iddia edilen kişinin davranışı tepki çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:29 Kaynak: DHA

Sabah, Piri Reis, Viranşehir, Güncel
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