Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak
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Şanlıurfa dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak

1 saat önce

Dünyanın en prestijli rallileri arasında gösterilen ve Dakkar Rallisi'nin ön hazırlığı şeklinde bilinen Transanatolia Rallisi, 7. günün sonunda Şanlıurfa'da finish yapıyor.

Şanlıurfa dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapacak, System.String[]

Dünyanın en prestijli rallileri arasında gösterilen ve Dakkar Rallisi'nin ön hazırlığı şeklinde bilinen Transanatolia Rallisi, 7. günün sonunda Şanlıurfa'da finish yapıyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 87'si arazi, 84'ü organizasyon aracı ve 40 servis aracı ile bir tırla Şanlıurfa'ya doğru yola çıkacak Transanatolia Rallisi'ni karşılayacak. 24 Ağustos tarihinde Bolu'dan start alarak 7 günlük rotanın ardından Şanlıurfa'da finish yapacak olan Transanatolia Rallisi'nde güzergah üzerinde Göbeklitepe'ye uğranacak ve ralli Arkeoloji müzesi önünde finish yapacak. Şanlıurfa'daki dev organizasyon ise 31 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Çok uluslu rallicilerin yer alacağı organizasyonda ralliciler 'Göbeklitepe Yılı'nı kutlayacak. Katılımcılarına Batı Karadeniz'den Şanlıurfa'ya uzanan rotasıyla canlı ve eşsiz bir deneyim sunacak olan Transanatolia Rallisi, güzergahı üzerindeki gizli köyleri, kültürleri, samimiyetleri ve gelenekleri ile Güneydoğu'nun geniş yelpazesini yansıtacak. - ŞANLIURFA

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Bolu, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
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