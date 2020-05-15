ŞANLIURFA Devrilen kamyonun sürücüsü öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Devrilen kamyonun sürücüsü öldü, kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen domates yüklü kamyonun sürücüsü Halil Saday (26), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, ilçe merkezindeki 10 Temmuz Caddesi'nde meydana geldi. Halil Saday'ın kullandığı domates yüklü 33 BTY 79 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Saday'ı ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edilen Saday, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Devirilen kamyondaki domatesler ise yola saçıldı. Yol, belediye ekipleri tarafından temizlenirken, bazı vatandaşlar kaza yerine gelip domatesleri topladı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.