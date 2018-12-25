Şanlıurfa Dilenci Gibi Davranıp, İşyerinden Hırsızlık Yapan 2 Kadın Tutuklandı
1 saat önce
Şanlıurfa'da, dilenci gibi davranak, girdikleri işyerinde hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa
'da, dilenci gibi davranak, girdikleri işyerinde hırsızlık yapan ve polis tarafından yakalanan 2 kadın, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sabah
saatlerinde Susuz
Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, dilenci gibi davranan S.G. ve T.G., işyerine girerek altın ve para çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda 2 kadının kimliğini tespit ederek Yenice
Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptığı aramada çalıntı olarak değerlendirilen para ve altınlar bulundu. Emniyete götürülen S.G. ve T.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 05:11 Kaynak: DHA
Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı
Kazada Şehit Olan Polisin Cenaze Töreninde, Nişanlısı Yüzüğünü Gösterip Gözyaşlarına Boğuldu
Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü
Son Dakika! Türk Askerinin Sınır Ötesindeki Görev Süresini Uzatan Tezkere Meclis'te Kabul Edildi