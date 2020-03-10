ŞANLIURFA Diyabetik körlüğe iğneli tedavi - Son Dakika

Diyabetik körlüğe iğneli tedavi

ŞANLIURFA Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek, diyabetik körlük olarak bilinen Diabetik Retinopati'de 'İntravitreal iğne tedavisi' uygulaması başlattı. Bunun yanı sıra erken doğumların etkilemesiyle görme bozukluğu olan bebeklerin de tedavi edilmesiyle birlikte poliklinikler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde Göz Hastalıkları Anabilim Başkanı Doç. Dr. Ali Şimşek, Şanlıurfa'da sıkça prematüre bebeklerde görülen ROP (Prematüre Retinopatisi) ile şeker hastalarında görülen 'diyabetik retinopati' tedavilerine kentte ilk defa hayatta geçirmesi üzerine göz servisinde aşırı yoğunluğun yaşanmasına neden oldu. Erken doğumlar ile prematüre bebeklerin gelişim eksikliği nedeniyle görme kaybının fazla olma riskiyle dünyaya geldiğini anlatan Şimşek, zamanında müdahale edilmediği takdirde körlüğe kadar giden bu hastalıkla ilgili şunları söyledi:

'Bebeklerde rastlanan akciğer, kalp damar rahatsızlıkları, ağır enfeksiyonlar ve beyinde yaşanabilecek problemler ROP riskini arttırmaktadır. Erken teşhiste tedavisi olan ancak geç kalındığında her iki gözde de körlüğe yol açan prematüre retinopatisi (ROP) için erkek teşhis çok önemlidir. Prematüre retinopatisi (ROP), öncelikle gebeliğin 31. haftasından önce doğan yaklaşık 1.2 kilo (1250 gram) veya daha düşük ağırlığa sahip prematüre bebekleri etkileyen potansiyel olarak kör edici bir göz bozukluğudur. Bir bebek doğumda ne kadar küçükse, bebeğin ROP geliştirme olasılığı o kadar yüksektir. Genellikle her iki gözde de gelişen bu bozukluk, çocuklukta görme kaybının en yaygın nedenlerinden biridir ve yaşam boyu görme bozukluğuna ve körlüğe yol açabilir. Bebeklerin yüzde 80'inde ROP kendiliğinden geriler ancak gerilemeyen vakalarda zamanında müdahale için tarama ve düzenli takip şarttır. Damar gelişimleri tamamlanmış ama ROP bulguları yoksa çocuklar 2'3 hafta ara ile izlenmelidir. Evrelere göre tedavi şekli değişir. Eşik hastalık olarak adlandırılan tabloda 3 gün içinde acil lazer tedavisi veya dondurma tedavisi uygulanmalıdır. Aksi halde körlük riski yüzde 50'dir. Hayati tehlike arz eden bu hastalık için Şanlıurfa'da ilk defa hastanemizde ROP taraması yapılmaya başlandı."

DİABETTE KÖRLÜĞE İĞNELİ ÇÖZÜM YOLU

Diyabete bağlı retina kılcal damarlarında meydana gelen kanama ve tıkanıklığa bağlı olarak retinanın sinirsel tabakasının zedelenmesi sonucu körlüğe giden bu hastalıklara yönelik iğneli çözümü tedavisini hayatta geçirdiklerini ifade eden Ali Şimşek, 'Bu iki hastalıkta kullanılan iğne tedavileri son yılda retina hastalıklarının tedavisinde keşfedilen en mükemmel buluşlardır. Şanlıurfa'da ilk kez üniversitemizde uygulanan iğne tedavileri nedeniyle hastalarımız hem maddi hem de manevi olarak yükten kurtulmanın sevincini yaşıyorlar. Diabetik Retinopati, hastalığı kanser hastalığı gibi hızla çoğalıyor. Zamanında müdahale edilmediği takdirde bu hastalık körlüğe doğru gidiyor. Bu tedaviyi burada uygulamaya başlamamızla birlikte artık hastalarımız başka ille gitmeyerek, hastanemize başvuruyorlar" diye konuştu.