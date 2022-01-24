Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan tipi nedeniyle kapanan Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kontrollü olarak trafiğe açıldığı bildirildi.
Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu, dün, Siverek ilçesinin 20 kilometre ilerisinde çift yönlü trafiğe kapanmıştı.
Kaynak: AA
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