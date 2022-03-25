Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika
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Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

25.03.2022 12:18

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun Siverek ilçesi kesiminde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun Siverek ilçesi kesiminde etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

Kar nedeniyle kapanan yol, Karayolları ve Viranşehir Belediyesi ekiplerince ulaşıma açılarak, yolda kalan araçlar kurtarıldı. Ekiplerin yol açma ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, Karacadağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu öğrenildi.

Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor
Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda kar nedeniyle ulaşım aksıyor - Son Dakika


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