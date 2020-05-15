ŞANLIURFA Doğurganlık hızının en yüksek olduğu Şanlıurfa'da, çok çocuk gücü temsil ediyor-3
ŞANLIURFA Doğurganlık hızının en yüksek olduğu Şanlıurfa'da, çok çocuk gücü temsil ediyor-3.
ŞANLIURFA Doğurganlık hızının en yüksek olduğu Şanlıurfa'da, çok çocuk gücü temsil ediyor-3
Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:29 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA Doğurganlık hızının en yüksek olduğu Şanlıurfa'da, çok çocuk gücü temsil ediyor-3 - Son Dakika
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