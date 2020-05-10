ŞANLIURFA Dördüz annesi, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyor - Son Dakika

Dördüz annesi, sevinç ve üzüntüyü bir arada yaşıyor

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yaşayan Mustafa (27) ve Fatma Caymaz (23) çifti, 3 ay önce dördüz bebekleri olmasıyla büyük sevinç yaşadı. İlk hamileliğinde dördüz bebek sahibi olan çift, bir aydır bebeklerinin mama, bez ve ilaç masraflarını karşılayabilmek için çabalıyor.

Yıldırım Mahallesinde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Mustafa Caymaz, bir yıl önce evlendiği eşi Fatma Caymaz'ı doğum sancıları artması üzerine Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. 7 aylık hamile olan anne Fatma Caymaz, burada isimlerini Mehmet, Yusuf, Nihat ve Abdurrahman koyduğu dördüzleri dünyaya getirdi. Büyük sevinç yaşayan çiftin, prematüre doğan bebekleri ise yaklaşık 2 ay kuvözde bakıma alındı. Taburcu edilmelerinin ardından dördüz bebekleriyle Suruç'a dönen Fatma Caymaz, bebeklerin ihtiyacına yetişemeyince Şanlıurfa'da oturan baba evine gitti. Hamileliği sırasında dördüz bebeği olduğunu öğrenince çok şaşırdığını belirten anne Fatma Caymaz, şimdi hem yalnız yetişememesi hem de ekonomik güçlük nedeniyle bebeklerin bakımı için kara kara düşünüyor.

Anneler Gününde sevinci ve üzüntüyü bir arada yaşayan Fatma Caymaz, Çünkü eşim işsiz ve ekonomik durumumuz iyi değil. Bebekler prematüre oldukları için bakımları çok zor. Dördüz annesi olacağımı ilk duyduğum zaman 'bakamam' diyordum. Çocuklara ilk hafta eşimle baktık. Kayınvalidem yaşlı olduğu için bütün yük benim üzerimde kaldı. Bu nedenle yardımcı olması için annemin yanına geldim. 1 aydır uyku uyuyamıyorum, 4 çocuğa aynı anda bakmak çok zor. Bazen dördü birden ağlıyor hangisine koşacağımı şaşırıyorum. Sabaha kadar uyuyamıyorum. Eve ilk getirdiğimizde çocukları karıştırıyorduk ama şimdi karıştırmıyoruz? diye konuştu.

Fatma Caymaz, hamileliğinin hem kendisi hem de bebekleri açısından çok riskli geçtiğini ifade ederek, Doktorum, hayati tehlike taşıyan dördüz gebeliğimin üçüncü ve dördüncü ayları arasında, benim için riskli aylar oldu. Bebeklerin düşük tehlikesi vardı. Çok şükür, sezaryenle dördüzlerim dünyaya geldi. Yaklaşık 2 ay boyunca kuvözde kaldılar. Sıkıntılı geçen günlerden sonra bebeklerimi ilk kez kucağıma aldığımda, her şeyi unuttum. Şimdi Anneler Günü benim için daha çok anlamlı oldu dedi.

BAKIMLARI ÇOK ZOR

Eşinin işsiz olması nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçirdiklerini aktaran Caymaz, Bebeklerimiz, prematüre ve gelişimlerini tamamlayamadıkları için vitamin takviyesi gibi bazı ilaçlar kullandırmak zorundayız. Aylık masrafları 2 bin 500 lirayı buluyor. Yetkililerden bebeklerimin bakımı için destek talep ediyorum, eşim işsiz olduğu için 4 çocuğa bakmak çok zor. Bu yüzden kayınvalidemin evinden ayrılarak, babamın evine geçici olarak yerleştim diye konuştu.

Dördüzlere bakımın zor olduğunu vurgulayan baba Mustafa Caymaz, maddi anlamda kendilerine büyük külfet getirdiğini aktardı. İşsiz olduğunu anlatan Caymaz, beklerin bez ve mama ihtiyacını karşılamak için borçlandığını belirterek destek istedi.