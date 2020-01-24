Şanlıurfa düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat öldü - Son Dakika

Şanlıurfa düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat öldü

6 saat önce

Düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat öldüŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat Mehmet Yılmaz (25), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat öldü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat Mehmet Yılmaz (25), tedavi gördüğü hastanede 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Birecik ilçesi Ekenek Mahallesi'nde 12 Ocak günü yapılan düğünde, damat Mehmet Yılmaz, gelin arabasındaki geline inmesi için yardım ederken, ağabeyi Hüseyin Yılmaz'ın ateşlediği silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Mehmet Yılmaz hastaneye kaldırılırken, bir gün sonra gözaltına alınan Hüseyin Yılmaz ise tutuklandı. Olay sırasında Hüseyin Yılmaz'ın havaya ateş etmesi, cep telefonunun kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Mehmet Yılmaz, bugün sabaha karşı doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yılmaz'ın cenazesi otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Şanlıurfa düğünde ağabeyinin kazara vurduğu damat öldü

Mehmet Yılmaz, Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:55 Kaynak: DHA
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