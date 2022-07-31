Doktora önce kaldırım taşıyla saldırdı ardından da ölümle tehdit etti! Şüpheli şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Doktora önce kaldırım taşıyla saldırdı ardından da ölümle tehdit etti! Şüpheli şahıs tutuklandı

31.07.2022 15:15

Şanlıurfa'da bir hastanede çalışan doktora kaldırım taşı ile saldırmaya kalkışan ardından ölümle tehdit eden şüpheli şahıs tutuklandı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayda, uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde kaçan Ali K., acil servise geldi. Nöbetçi Dr. Sezer Eşfer, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra Ali K.'ye göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi.

KALDIRIM TAŞINI SÖKÜP DOKTORA SALDIRDI

Duruma öfkelenip, "Bana bakacaksınız" diyen Ali K., acil servis önündeki kaldırım taşını sökerek, doktora saldırmaya kalktı. Hasta yakınlarının araya girmesi ile engellenen Ali K., polislerce gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Son dakika haber: Doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde hastaya ikinci gözaltı

BU KEZ ALKOL ALIP, HASTANEYE GİTTİ

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K., eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali K., daha sonra alkol alıp, ikinci kez aynı hastaneye gitti. Ali K.'nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Dr. Sezer Eşfer, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

TUTUKLANDI

Doktor hakkında koruma kararı verilirken, tepkiye yol açan süreç ile ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu. Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali K. hakkında bu kez yakalama kararı çıkartıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali K., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Son dakika haber: Doktora kaldırım taşı ile saldırı girişiminde hastaya ikinci gözaltı
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Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doktora önce kaldırım taşıyla saldırdı ardından da ölümle tehdit etti! Şüpheli şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doktora önce kaldırım taşıyla saldırdı ardından da ölümle tehdit etti! Şüpheli şahıs tutuklandı - Son Dakika
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