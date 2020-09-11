Şanlıurfa ekibi Altekma'ya hazırlanıyor

Şanlıurfa'nın Efeler Ligi temsilcisi Haliliye Belediye spor Voleybol takımı, Altekma'ya karşılaşması için hazırlıkları sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon başarılı bir grafik çizerek Efeler Ligi'ne yükselen Şanlıurfa ekibi, 2020-2021 sezonun ilk karşılaşması için hazırlıklara devam ediyor. İzmir ekibi ile karşılaşacak olan Haliliye Belediyespor, Başantrenör Akif Gürgen yönetiminde maça sıkı bir şekilde hazırlanıyor.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Takım Kaptanı Cüneyt Dağcı, "Bu yıl zayıf takım yok. Hepsi çok güçlü, hepsi bizim hedef maçımız. Altekma ile oynayacağız. Genç bir takım, yükselen bir takım ligi yeni çıktılar bizim gibi. Kendi evimizde oynayacağız. Saha avantajını kullanıp, Altekma'yı net bir skorla geçip ilk galibiyeti alıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

İlk karşılaşmayı kazanmak için sıkı bir şekilde hazırlandıklarını söyleyen Başantrenör Akif Gürgen ise, "Çok sıkı bir şekilde hazırlanıyoruz bu maça. Bizim için çok önemli bir karşılaşma. Ligin ilk maçları her zaman çok zordur. Bunun bilincindeyiz. Kazananı kaybedeni olmaz ancak buraya gelen takımı çıkarmayı düşünmüyoruz açıkçası. Bizim için sahada yüreğini veren insanlar gerekiyor. Kaybetmek kazanmak sporda var ama önemli olan sonuna kadar savaşmak. Biz bu ruhu aşılamaya çalışıyoruz. 3 tane Kübalı ve 10 tane Türk oyuncumuz mevcut ellerinden geleni yapıyorlar. Maalesef pandemiden dolayı taraftarlarımız olmayacak maçta. İnşallah televizyonda duaları bizlerle beraber olsun" diye konuştu.

14 Eylül pazartesi saat 15.00'da 11 Nisan Kapalı spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor 2'den de canlı yayınlanacak. - ŞANLIURFA