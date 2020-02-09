Şanlıurfa eksi dereceyi görünce süs havuzları buz tuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa eksi dereceyi görünce süs havuzları buz tuttu - Son Dakika

Şanlıurfa eksi dereceyi görünce süs havuzları buz tuttu

17 dakika önce

Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye kadar düştüğü Şanlıurfa'da su birikintileri ile süs havuzları buz tuttu.

Şanlıurfa eksi dereceyi görünce süs havuzları buz tuttu, System.String[]

Hava sıcaklığının gece eksi 5 dereceye kadar düştüğü Şanlıurfa'da su birikintileri ile süs havuzları buz tuttu.


Şanlıurfa'da gündüz 0 derece civarında seyreden hava sıcaklığı, gece saatlerinde eksi 5 dereceye kadar düşüyor. Hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle şehrin birçok noktasında bulunan süs havuzları buz tuttu. Havuzlardaki buz kalınlığı birkaç santimetreye kadar ulaştı. Yollardaki su birikintileri donarken, Balıklıgöl havzasında bulunan su değirmeni de buz tuttu. Yüzeyi buz tabakası nedeniyle kristalleşen değirmenin pervanesi güneş ışınlarıyla birleşince ortaya görsel bir şölen çıktı. O anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar, dondurucu soğukta buz tutan değirmenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Eğitime kar engeli! Van'dan sonra Trabzon ve Rize'de de okullar tatil edildi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısının, cevap veremediği soru büyük tepkiye sebep oldu Jandarmayı "Amcam MHP ilçe başkanı" diye tehdit eden şahsa MHP'li isimden yanıt: Akrabam değil Kahramanmaraş'ta iki kişi mahallelinin veresiye borcunu ödedi

Son Dakika Haberleri
04:12 Hizmetçiler'in teaserı yayınlandı...
04:12 Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar!
04:12 Hülya Koçyiğit'in kardeşi Bursa'da kaza geçirdi
04:12 Demet Akalın ve kızı Hira'nın kar keyfi
00:52 Kenan İmirzalıoğlu dizi sürelerinin uzun olmasından yakındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 13:36:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa eksi dereceyi görünce süs havuzları buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]