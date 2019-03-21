Şanlıurfa Elektrik Direğinde Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde elektrik direğinde mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.
Siverek ilçesi Ofis Mahallesi'nde elektrik direğine çıkan kedinin inemediğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, mahmur kalan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Bir itfaiye eri, araç merdiveniyle ulaştığı direkteki kediyi yakalayıp, indirdi. Bırakılan kedi uzaklaşırken, çocuklar itfaiye ekibine teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:00 Kaynak: DHA
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