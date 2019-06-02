Şanlıurfa Elektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları kül etti
15 dakika önce
Elektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları kül ettiŞanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde, elektrik tellerinin çarpışmasıyla oluşan kıvılcımların tarlada yangın çıkmasına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:09 Kaynak: DHA
Elektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları kül etti Şanlıurfa
'nın Siverek
İlçesi'nde, elektrik tellerinin çarpışmasıyla oluşan kıvılcımların tarlada yangın çıkmasına neden oldu. Yangında 125 dönümlük arazide ekili, hasada hazır haldeki arpa küle döndü.
YANGIN YAKLAŞIK 1 DEVAM ETTİ
Yoğunca Mahallesi yakınlarındaki arpa ekili tarlalardan geçen elektrik tellerinin çarpışması sonucu çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Arpa tarlalarındaki dumanları fark eden tarla sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de traktörlerle ekili alanların bulunduğu tarlaları sürerek, yangının diğer tarlalara sıçramasının önüne geçebilmek için uğraş verdi. Yaklaşık bir saat süren yangın daha sonra itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kontrol altına alındı. Hasar oluşan arazilerin sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım beklediklerini söyledi.
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