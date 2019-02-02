Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Önüne Gelen Kişi, 'Üzerimde Bomba Var' Dedi, Vuruldu

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Bacağından Vurulan Genç Ambulansa Taşınırken Hem Güldü Hem Şarkı Söyledi

Survivor Hasan, Halka Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Yolcu Otobüsü ile Cip Çarpıştı! Ölüler ve Yaralılar Var