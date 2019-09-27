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Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde devir teslim

22 dakika önce

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanan Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, görevini Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Selçuk Doğuş'a devretti.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünde devir teslim, System.String[]

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanan Şanlıurfa Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, görevini Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) Müdürü Selçuk Doğuş'a devretti.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Tipioğlu'nun Şanlıurfa'nın huzuru için görevini en iyi şekilde yaptığını söyledi.

Görev süresince Veysel Tipioğlu ile uyum içinde çalıştıklarını anlatan Erin, "Veysel Beyin, Şanlıurfa'nın huzur ve güveni içinde olmasına yönelik olağanüstü çaba ve gayretlerine şahitlik ettik. Şanlıurfa huzur ve güven adası olmayı başaran bir kent oldu, bunda emniyet teşkilatımızın ve müdürümüzün büyük katkısı oldu. Kendisine teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Veysel Tipioğlu ise görev yaptığı süre boyunca Şanlıurfa'nın huzuru için çaba harcadıklarını söyledi.

Göreve başlarken amaçlarının devlet ile halk arasındaki güven bağını kuvvetlendirmek, önleyici tedbirler almak suretiyle suçu işlenmeden önlemek olduğunu anlatan Tipioğlu, "Geldiğimiz noktada hayal ettiğimiz hedeflere ulaştığımızı söyleyebilirim. Terörle mücadelede, uyuşturucu ile mücadelede en alt rütbesinden en üst rütbesine kadar tüm teşkilat mensuplarının büyük bir özveriyle mesai tanımadan görev yaptılar ve Allah'a şükür Şanlıurfa huzurun başkenti oldu. İnşallah bundan sonra da böyle olacaktır. Yeni müdürüm Doğuş'a görevinin hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dilerim." şeklinde konuştu.

Selçuk Doğuş ise Veysel Tipioğlu'nun müdürü ve bir ağabeyi olduğunu belirterek, "Müdürüm kadar başarılı olup, bu başarıyı daha ileriye götürmek istiyoruz. Şanlıurfa'nın huzur ve güven ortamının sağlanması için elimizden geleni yapacağız inşallah." dedi.

Vali Erin ve Doğuş, Veysel Tipioğlu'na teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti.

Daha sonra emniyet personeliyle vedalaşan Tipioğlu, tüm personele çabaları için teşekkür etti.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:40 Kaynak: AA
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