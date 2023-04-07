Erkek çocuğuna gelinlik giydirilmişti! Şanlıurfa'daki skandal görüntüler hakkında emniyetten açıklama - Son Dakika
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Erkek çocuğuna gelinlik giydirilmişti! Şanlıurfa'daki skandal görüntüler hakkında emniyetten açıklama

07.04.2023 17:20

Şanlıurfa'da bir erkek çocuğa belediye işçileri tarafından gelinlik giydirildiği iddia edildi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından açıklama yapan İl Emniyet Müdürlüğü, videodaki kişinin 23 yaşındaki zihinsel engelli bir vatandaş olduğunu, belediye personeli iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve görüntüleri paylaşan şahıslar hakkında işlem başlatıldığını ifade etti.

Şanlıurfa'da çekilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı. Videoda yer alan görüntülerde bir erkek çocuğa gelinlik giydirildiği iddia edildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden 'erkek çocuğa gelinlik giydirildiği' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerle ilgili Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada söz konusu videonun sosyal medya hesaplarından paylaşılmasının ardından yapılan çalışmada, polis ekiplerinin görüntülerin çekildiği yeri tespit ettiği belirtildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden 'erkek çocuğa gelinlik giydirildiği' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

"ÇOCUK GELİN HABERİ ASILSIZ"

Merkez Eyyübiye ilçesinde çekilen videodaki kişilerin belediye personeli olmadığı, taş döşeme işinde çalışan taşeronlar olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çocuk Şube Müdürlüğümüzce videodaki mağdurun kimlik tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, mağdurun M.T. (23) olduğu, zihinsel engelinin bulunduğu ve kendisini ifade etmekte zorlandığı anlaşılmıştır. Mağdurun gelinliği yerde bulduğu ve giydiği, daha sonra videodaki işçilerin söylemlerine istinaden gelinliği çıkardığı, gelinliğin altında bulunan kıyafetleriyle eve gittiği ve çocuk gelin haberinin asılsız olduğu tespit edilmiştir. Mağdur şahıs işlemleri akabinde ailesine teslim edilmiştir."

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden 'erkek çocuğa gelinlik giydirildiği' iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

İŞLEM BAŞLATILDI

Açıklamada, mağdurun görüntülerini paylaşan kişiler hakkında "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" suçundan işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Erkek çocuğuna gelinlik giydirilmişti! Şanlıurfa'daki skandal görüntüler hakkında emniyetten açıklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erkek çocuğuna gelinlik giydirilmişti! Şanlıurfa'daki skandal görüntüler hakkında emniyetten açıklama - Son Dakika
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