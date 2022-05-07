Şanlıurfa engelli basketbolunda play-off hedefliyor - Son Dakika

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla sezonun bitimine 5 hafta kala 7. sıraya yükselen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor, sezon sonunda play-off oynayarak Avrupa'da mücadele etmenin hesaplarını yapıyor.

Antrenör Serdar Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce ikinci kez yükseldikleri Süper Lig'de ilk hedeflerinin ligde kalıcı olmak, sonra da Avrupa kupalarına katılmak olduğunu söyledi.

Sezon başında takım olarak hedeflerini play-off olarak belirlediklerini aktaran Yıldırım, "Sezon başında küme düşer diye bakılan takımımız play-off için mücadele ediyor." dedi.

Ligde 30 haftalık uzun bir maratonun son 5 haftasına girdiklerine dikkati çeken Yıldırım, "Şu anda hedeflediğimiz noktadayız, yani play-off çıtasındayız. Bu sezon 8 takım play-off oynayacak, biz de 7'nci sıradayız. Kalan son 5 maçımızı da kazanmak istiyoruz. İnşallah takım olarak ilk kez play-off oynayarak başarıya ulaşmak istiyoruz. Çok iyi bir takımımız var. Ligin sürpriz takımlarından biri olduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu hedef doğrultusunda düzenli bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Yıldırım, "Amacımız kalan maçları da kazanarak ligi ilk 5 içinde tamamlamak. Sporcularımız hedefimiz için inanmış. Az sayıdaki taraftarlarımız da takıma inanıyor ve play-off havasını yaşıyor. Şu anda her şey bizim lehimize gelişiyor." diye konuştu.

Oyuncular da inançlı

Takımın oyuncularından Mehmet Şirin Yılmaz ise 5 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor sayesinde basketbolla tanıştığını söyledi.

İkinci sezonunda takımının Süper Lig'e yükseldiğini ifade eden Yılmaz, "Bu sene kimse bizim play-off için oynayacağımıza inanmıyordu ama biz çok çalışarak ve inanarak hedefimize doğru ilerliyoruz. Beklenmedik skorlar alarak ligin tamamlanmasına 5 hafta kala 7'nci sıraya yükseldik. Takım olarak kenetlendik. Çok güzel bir hava yakaladık. İnşallah play-off hedefimizi gerçekleştirip kentimizi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aziz Göçeber de sezon sonunda hedeflerine ulaşmak istediklerini belirterek, "Son 5 maçımızdan en iyi skorlarla ayrılarak önce play-off oynamak, daha sonra da kentimizi Avrupa maçlarında temsil etmek istiyoruz. Hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Takım olarak bir olup hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz." diye konuştu.