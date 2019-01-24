Şanlıurfa Engelliler TSK'yı Konuk Edecek

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Serdar Yıldırım, hafta sonu sahalarında karşılaşacakları TSK Rehabilitasyon Merkezi takımını yenmek istediklerini belirtti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi takımlarından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'un antrenörü Serdar Yıldırım, hafta sonu sahalarında karşılaşacakları TSK Rehabilitasyon Merkezi takımını yenmek istediklerini belirtti.



Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci devrenin ilk maçında deplasmanda karşılaştıkları Galatasaray'a karşı çok iyi mücadele etmelerine rağmen son saniyelerdeki hatalarından dolayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Pazar günü saat 14.00'te 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Artık Galatasaray yenilgisini unuttuk ve önümüzdeki TSK Rehabilitasyon Merkezi maçına odaklandık. Evimizde oynayacağımız bu maçtan mutlaka galip gelmek istiyoruz. Çalışmalarımızı tam kadro sürdürüyoruz. İnşallah taraftarlarımızın da desteğiyle salondan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Hedefimiz bu sene yükseldiğimiz ligde kalabilmek, inşallah bunu oyuncularımla birlikte başaracağız."

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