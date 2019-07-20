Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA EŞİNİ EVE DÖNMEYE İKNA EDEMEYİNCE KENDİSİNİ BIÇAKLADI
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ŞANLIURFA EŞİNİ EVE DÖNMEYE İKNA EDEMEYİNCE KENDİSİNİ BIÇAKLADI

57 dakika önce

Şanlıurfa'da İbrahim G. (34), eşinin 2 çocuğuyla evi terk etmesine ve geri dönmemesine öfkelenerek bıçakla kendisini yaraladı.

Şanlıurfa'da İbrahim G. (34), eşinin 2 çocuğuyla evi terk etmesine ve geri dönmemesine öfkelenerek bıçakla kendisini yaraladı.
Olay, öğle saatlerinde Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G. ile eşi Hanım G. arasında maddi sorunlar nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Hanım G., 5 ay önce ekonomik sıkıntıların yanı sıra şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 çocuğunu da yanına alarak babaevine döndü. Sabah saatlerinde barışmak için giden İbrahim G., eşinden olumsuz yanıt aldı. Evine dönen İbrahim G., duruma öfkelenerek bıçakla kendisini karın bölgesinden yaraladı. Sesleri duyan komşuları tarafından kanlar içinde bulunan İbrahim G., ihbarla gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞANLIURFA EŞİNİ EVE DÖNMEYE İKNA EDEMEYİNCE KENDİSİNİ BIÇAKLADI
Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 03:03 Kaynak: DHA
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