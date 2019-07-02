Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor
Son Dakika Güncel Haber

ŞANLIURFA Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor

58 dakika önce

Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyorŞanlıurfa'da, eski ayakkabıların satışa çıkarıldığı Kunduracı Pazarı, dar gelirli ailelerin ve Suriyelilerin yüzünü güldürüyor.

Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor
Şanlıurfa'da, eski ayakkabıların satışa çıkarıldığı Kunduracı Pazarı, dar gelirli ailelerin ve Suriyelilerin yüzünü güldürüyor. Eski ayakkabıların yenisiyle değiştirildiği pazarda 10 liraya dahi ayakkabı bulunabiliyor.
Tarihi ve kültürel yapılarıyla ön palana çıkan, bu yönüyle her yıl çok sayıda yeri ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da bulunan Kunduracılar Pazarında alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Kentte gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra kırsal mahalleden şehir merkezine gelen dar gelirli aileler, bütün ayakkabı ihtiyacını bu pazarda karşılıyor. Pazarda, yeni ayakkabıların yanı sıra az kullanılmış ve tamir edilerek yenilenmiş ikinci el ayakkabıya ulaşmak mümkün.
Pazardaki yoğunluktan memnun olan esnaflardan Emin Çimen, Pazara genellikle dar gelirli vatandaşlar ve Suriyeliler geliyor. Burada çok fazla para harcamadan her bütçeye uygun ayakkabı satışını yapıyoruz. Ayakkabılarımızın çoğu ikinci el onları önce tamir ve bakımını yapıyoruz. Daha sonra tezgahta satıyoruz. Bu sattığımız ayakkabıları çoğunlukla tarım ve inşaat işlerinde çalışanlar alıyor. Çünkü ağır işte çalıştıkları için ayakkabıları dayanmıyor. Buradan ayakkabı almak onlara daha hesaplı geliyor. Burada yapılan alışverişte hem biz satıcılar hem de alıcıların yüzü gülüyor dedi.
ŞANLIURFA Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:36 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yüzde 97'si tamamlanan Hasankeyf-2 Köprüsü ay sonu tek yönlü hizmete açılacak Kırkpınar öncesi otellerde yer kalmadı, vatandaşlar ziyaretçilere evlerini açacak İmamoğlu, "İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarıyla ilgili bir temasınız oldu mu?" sorusuna yanıt verdi Son Dakika! Yılın ilk 6 ayında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 11:34:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ŞANLIURFA Eski ayakkabı pazarı yoksulların yüzünü güldürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]