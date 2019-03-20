Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Eski Hastane Binasında Yangın

Şanlıurfa Eski Hastane Binasında Yangın

54 dakika önce

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Meydan Mahallesi'ndeki eski hastane binasında meydana geldi. Binanın kazan dairesinde kağıt ve plastik malzemelerin tutuşmasıyla çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla binaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:12 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Depremde Enkaza Dönen Evde Yangın Çıktı, Aile Sinir Krizleri Geçirdi MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 19:06:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Eski Hastane Binasında Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]