Şanlıurfa Eski Hastane Binasında Yangın
54 dakika önce
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde yaklaşık bir yıl önce boşaltılan eski hastane binasının borum katındaki kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, öğleden sonra Meydan Mahallesi
'ndeki eski hastane binasında meydana geldi. Binanın kazan dairesinde kağıt ve plastik malzemelerin tutuşmasıyla çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla binaya gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:12 Kaynak: DHA
Depremde Enkaza Dönen Evde Yangın Çıktı, Aile Sinir Krizleri Geçirdi
MHP Lideri Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti Seçmenine Açık Çağrı: Bu Oyuna Tepki Gösterin
Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti
Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava