Şanlıurfa'da "Ahilik Haftası" kutlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "Ahilik Haftası" kutlandı

13.09.2022 17:40
Şanlıurfa'da "Ahilik Haftası" kutlandı

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odasınca "Ahilik Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 35. Ahilik Haftası kapsamında tarihi Gümrük Han'da etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi tarafından eski Ahilik geleneği ve şed kuşanma töreni sergilendi.

Çok sayıda davetlinin katıldığı programda Ahilik duası okundu.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün birer konuşma yaptığı etkinliğe, Vali Salih Ayhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Şefik Bakay, STK temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'Ahilik Haftası' kutlandı - Son Dakika

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