Şanlıurfa esnafindan virüs tedbirlerine tam destek - Son Dakika
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Şanlıurfa esnafindan virüs tedbirlerine tam destek

6 saat önce

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgınına karşı alınan tedbir ve önlemleri istişare etmek üzere, İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısı öncesi, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren esnaf odaları ve meslek kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.

Şanlıurfa esnafindan virüs tedbirlerine tam destek, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, korona virüs salgınına karşı alınan tedbir ve önlemleri istişare etmek üzere, İl Hıfzısıhha Kurulu toplantısı öncesi, Şanlıurfa'da faaliyet gösteren esnaf odaları ve meslek kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi.


İl Sağlık Müdürü M. Emre Erkuş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi'nin de hazır bulunduğu toplantıda, korona virüs salgını hakkında genel bir durum değerlendirmesi yapan Vali Erin, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla Bakanlıklar tarafından duyurulan tedbirlerin, toplum sağlığı açısından önemine işaret etti.


Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeliler dahil olmak üzere, virüs şüphesiyle yirmiden fazla kişinin tahlillerinin yapıldığını ve sonuçların negatif çıktığını açıklayan Vali Erin, 14 günlük kontrol süreci ile vatandaşların toplu olarak bulundukları yerlerin faaliyetlerinin durdurulması kararının önemine dikkat çekti.


Türkiye'nin, dünyayı sarsan virüs salgını karşısında büyük ve başarılı bir sınav verdiğini ifade eden Vali Erin, dünya çapında kısa sürede 7 binden fazla kişinin ölümüne neden olan salgın riskinin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.


Esnaf odaları ve meslek kuruluşu temsilcileriyle, salgın riskine karşı alınan tedbirleri istişare eden Vali Erin, vatandaşların yoğun şekilde ziyaret ettiği taziye evleri, kahvehaneler, kapalı çocuk alanları gibi ticari işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması kararının hayati önemine değinerek, oda, dernek ve diğer meslek kuruluşlarının desteğini rica etti.


Toplantı sonrası birer açıklama yapan esnaf odaları ve meslek kuruluşu temsilcileri de, başta kuruluşlarına bağlı üyeleri olmak üzere tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere titizlikle riayet etmelerini istediler.


Virüs salgınına karşı Türkiye'nin aldığı tedbirlerin öneminin farkında olduklarını ifade eden temsilciler, Vali Erin'e duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:22 Kaynak: İHA
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