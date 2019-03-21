Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Şanlıurfa Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

13 dakika önce

Evde çıkan yangın paniğe neden olduŞANLIURFA'da, 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Şanlıurfa Evde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu, System.String[]
Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

ŞANLIURFA'da, 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın da yaralanan olmazken, evde ise hasar oluştu, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:51 Kaynak: DHA

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