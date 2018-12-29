Şanlıurfa Evini Yakmaya Kalkışan Kadını, Polis İkna Etti
1 saat önce
Evini yakmaya kalkışan kadını, polis ikna ettiŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem K.(40), yaşadığı evin balkonunda ateş yaktı.
Evini yakmaya kalkışan kadını, polis ikna etti Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem
K.(40), yaşadığı evin balkonunda ateş yaktı. Evi yakacağını söyleyen kadını polis güçlükle ikna ederek evden çıkardı, ateş itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Dicle
Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Meryem K. evde yalnız kaldığı sırada balkona çıkarak ateş yaktı. Çevreden geçen insanlara bağırarak evi yakacağını söyleyen kadını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis Meryem K.'yi güçlükle ikna ederek evden çıkardı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle ateş söndürülürken, polis Meryem K.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
Meryem K.'nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:03 Kaynak: DHA
Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı
Bakırköy Adliyesi'nde Sahte Polis Yakalandı
Gülben Ergen, Deniz Seki'ye Sosyal Medyadan Destek Verdi
Fetö'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyerek 760 Bin Lirasını Aldılar