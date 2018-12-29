Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Evini Yakmaya Kalkışan Kadını, Polis İkna Etti

Şanlıurfa Evini Yakmaya Kalkışan Kadını, Polis İkna Etti

1 saat önce

Evini yakmaya kalkışan kadını, polis ikna ettiŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem K.(40), yaşadığı evin balkonunda ateş yaktı.

Şanlıurfa Evini Yakmaya Kalkışan Kadını, Polis İkna Etti, System.String[]
Evini yakmaya kalkışan kadını, polis ikna etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Meryem K.(40), yaşadığı evin balkonunda ateş yaktı. Evi yakacağını söyleyen kadını polis güçlükle ikna ederek evden çıkardı, ateş itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, öğleden sonra ilçeye bağlı Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Meryem K. evde yalnız kaldığı sırada balkona çıkarak ateş yaktı. Çevreden geçen insanlara bağırarak evi yakacağını söyleyen kadını görenler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen polis Meryem K.'yi güçlükle ikna ederek evden çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ateş söndürülürken, polis Meryem K.'yı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Meryem K.'nın bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:03 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Meryem, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Kontrolünden Kaçan Otomobil Viyadükten Uçtu: 3 Yaralı Bakırköy Adliyesi'nde Sahte Polis Yakalandı

Gülben Ergen, Deniz Seki'ye Sosyal Medyadan Destek Verdi Fetö'cü Emlakçılara Operasyon Düzenliyoruz" Diyerek 760 Bin Lirasını Aldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:48:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Evini Yakmaya Kalkışan Kadını, Polis İkna Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]