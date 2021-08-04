Şanlıurfa Eyyübiye Belediyesi'nde 133 Suriyeli mültecinin işe alındığı iddiası - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Eyyübiye Belediyesi, belediye bünyesinde 133 Suriyelinin işe alındığı iddiasının doğru olmadığını bildirdi.Eyyübiye Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Birleşmişler Milletler ve Uluslararası kuruluşların mültecilere yönelik çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

BELEDİYE İŞE ALIM İDDİALARINI YALANLADI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Birleşmişler Milletler ve Uluslararası kuruluşların mültecilere yönelik 'Toplum Yararına Çalışma Projesi' kapsamında yürütülen süreci, 'Eyyübiye Belediyesi 133 Suriyeli işçi işe aldı' iddiası ile gündeme getirmek kamuoyunu yanlış bilgilendirmektir. Proje kapsamında 35 erkek ve 15 kadın olmak üzere toplam 50 Suriyeli mültecinin 50 iş günü park ve bahçe alanlarında çalışmaları öngörülmekte olup, işçilerin alacakları ücretlerin tamamı uluslararası kuruluşlar tarafından karşılanacaktır. Bu ücretlerin ödenmesi noktasında belediyemiz bütçesinden herhangi bir harcama yapılmayacaktır."