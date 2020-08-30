Şanlıurfa fıstığını dünyaya tanıtmak için koştular - Son Dakika

Şanlıurfa fıstığını dünyaya tanıtmak için koştular

Şanlıurfa fıstığını dünyaya tanıtmak için koştular -Şanlıurfa'da fıstık koşusu renkli görüntülere sahne oldu Şanlıurfa fıstığını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen davullu zurnalı "11 Kilometre Fıstık Koşusu" renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa fıstığını dünyaya tanıtmak için koştular

-Şanlıurfa'da fıstık koşusu renkli görüntülere sahne oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa fıstığını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen davullu zurnalı "11 Kilometre Fıstık Koşusu" renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa'da uzun yıllardır iş adamı Süleyman Hicri öncülüğünde orta yaşlı vatandaşlarla düzenlenen çeşitli spor faaliyetlerine bir yenisi daha eklendi. Yeni etkinlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Gap Vadisi'nde toplanan yaklaşık 150 kişilik grup bu kez fıstık için koştu. Şanlıurfa fıstığını dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlenen davullu zurnalı "11 Kilometre Fıstık Koşusu" renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı kategoride 11 kilometre koşusunu tamamlayarak dereceye girenlere madalya, kupa ve içerisinde kentte toplanan fıstığında yer aldığı çeşitli hediyelere verildi. Dereceye girenlere ödülleri ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ahmet Dedeoğlu takdim etti.

Erkekler ve kadınlar kategorisinde birinci olarak koşuyu tamamlayan Adem Altun ve Ayşegül Kızılelma, Şanlıurfa fıstığını tanıtmak için düzenlenen bir organizasyonda yer aldıkları için çok mutlu olduklarını belirtti.

Etkinliğin düzenlenmesinde öncülük eden Şanlıurfalı iş adamı Süleyman Hicri ise, "Şanlıurfa fıstığını dünyaya tanıtmak için bir etkinlik düzenledik. Zaten fıstığın yüzde 50'si Şanlıurfa'da yetişiyor. Yetişiyorsa bunu tanıtmamız lazım. Bunun için bir koşu etkinliği düzenledik. Sağ olsunlar bizi arkadaşlar yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa fıstığını dünyaya tanıtmak için koştular

Şanlıurfa, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 15:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Şanlıurfa fıstığını dünyaya tanıtmak için koştular - Son Dakika

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