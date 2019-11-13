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Şanlıurfa GAP Havalimanı 10 ayda 607 bin 456 yolcuya hizmet verdi
6 saat önce
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yılın 10 ayında toplam 607 bin 456 yolcuya hizmet verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yılın 10 ayında toplam 607 bin 456 yolcuya hizmet verildi.
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa GAP Havalimanı iç hatlarda ekim ayında 64 bin 261 yolcu hizmet aldı.
Ay içerisinde 716 uçağın iniş kalkış yaptığı havalimanında bagaj yükü ise 488 ton oldu.
Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yılın 10 ayında toplam 607 bin 456 yolcunun taşındığı bildirildi.
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