Üye Girişi
ŞANLIURFA - "GAP'ın başkenti"nde jeotermal enerjili sera atağı (2) - Son Dakika

ŞANLIURFA - "GAP'ın başkenti"nde jeotermal enerjili sera atağı (2)

26.06.2021 11:47
ŞANLIURFA -

"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da jeotermal enerji kullanılarak 500 dönüm alanda seracılığın yapıldığı Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde, yeni kuyular açılarak seracılığın 1500 dönüm araziye yayılması hedefleniyor.

"GAP'ın başkenti" Şanlıurfa'da jeotermal enerji kullanılarak 500 dönüm alanda seracılığın yapıldığı Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde, yeni kuyular açılarak seracılığın 1500 dönüm araziye yayılması hedefleniyor.

GAP kapsamındaki yatırımların planlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla hizmet veren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), yürüttüğü çalışmalarla bölgenin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor.

Verdiği desteklerle enerjiden sulamaya, tarımdan turizme bölgenin birçok alanda kalkınmasını sağlayan GAP BKİ, hazırladığı yeni projelerle yeni üretim ve istihdam alanları oluşturulmasına katkı sunuyor.

Bu kapsamda GAP BKİ'nin desteğiyle jeotermal enerji kullanılarak 500 dönüm alanda seracılığın yapıldığı Harran Ovası'ndaki Karaali bölgesinde açılacak yeni kuyularla 1000 dönüm seranın daha bölgeye kazandırılması için harekete geçildi.

"Bu seralarda dünyanın en iyi domatesini üretiyoruz"

GAP BKİ Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nusret Mutlu, AA muhabirine, yürüttükleri GAP Mastır Planı'yla bölgeyi tarım ve tarıma dayalı gıda üssü haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Plan kapsamında yürütülen yatırımlarla 570 bin hektar alanın sulamaya açıldığını belirten Mutlu yakın gelecekte sulanan alanların 1 milyon hektarı aşacağını ifade etti.

Mutlu, bölgede birçok alanda çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayarak bunlardan bir tanesinin bölgedeki jeotermal enerjinin tarım alanlarında kullanımı olduğunu dile getirdi.

Şanlıurfa'da Karaali bölgesinde jeotermal enerjinin miktarı, besleyeceği sera alanları, şu anda kullanılan seralardaki üretim miktarı gibi çeşitli tespitler yaptıklarını anlatan Mutlu, "Yaptığımız tespitlerde Şanlıurfa'da jeotermal seracılık potansiyelinin çok yüksek olduğunu gördük. Şu anda jeotermal kaynakla ısıtmasını yaptığımız sera miktarı 500 dönümü geçti. Bu seralarda dünyanın en iyi domatesini üretiyoruz ve bu ürünlerin büyük bölümünü ihraç ürünü olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bu seralarda akıllı tarım uygulamalarının uygulandığını aktaran Mutlu, bu uygulamalar sayesinde üründeki kalitenin de artırıldığını vurguladı.

Karaali bölgesinde daha fazla sera kurulumu için harekete geçtiklerini belirten Mutlu şöyle devam etti:

"Son 2 yıldan bu yana yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda yeni projelerimizi geliştirdik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın onayıyla bu yıl bölgede hem yeni kuyular açacağız hem de reenjeksiyon kuyusu açacağız. Yeni 1000-1500 metre derinliğinde kuyular açarak, sıcak su ve sera kapasitesini artıracağız. Şu anda var olan 500 dönüm sera alanına yeni açılacak kuyularla 1000 dönüm daha kazandıracağımızı öngörüyoruz. Yaptığımız yatırımı burada 3-4 yılda geri kazanacağımızı biliyoruz. Gerek idaremizin gerekse Karacadağ Kalkınma Ajansımızın yaptırdığı fizibilite ve etüt çalışmalarında, Karaali bölgesinde 40 yeni kuyunun açılmasıyla 500 dönüme sıkışmış olan sera alanını daha geniş alanlara yayabileceğimizi, bu kuyuları açtığımız zaman, özel sektörü de bu işin içine katarsak yeni 1000 dönüm sera alanını bölgeye kazandırma şansımızın olduğunu görüyoruz."

"750 ila 1500 arasında kişi istihdam edilecek"

Mutlu, Karaali bölgesini bir sera kümelenmesi bölgesi olarak görmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

Sera kümelenmesi sayesinde önemli miktarda istihdam da sağlanacağını vurgulayan Mutlu, "Kümelenme ve üretimle beraber paketleme, soğuk hava deposu süreçleri, işleme, değerlendirme, lojistik gibi tüm hizmet sektörlerini baz aldığımızda muazzam bir kümeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Bu üretim, katma değer ve nihayetinde istihdam demek. Yani 1000 dönümde modern jeotermal seralar yaptığımızda 750 ila 1500 arasında kişiyi direkt istihdam edeceğimizi öngörüyoruz. Diğer yan alanlarıyla daha fazla kişinin istihdam edileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

İlçelere erkenci seralar kurulacak

Mutlu, seracılık projeleri kapsamında kentin bazı ilçelerinde çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak seralar kuracaklarını da dile getirdi.

İlçelere seraların kurulması için gerekli protokollerin ilgili kuruluşlarla imzalandığını anlatan Mutlu şöyle konuştu:

"Son 2 yılda erkenci dediğimiz sera yatırımlarına 11 milyon lira kaynak ayırdık. Bunun yaklaşık 5 milyonuyla Şanlıurfa özelinde Eyyübiye, Suruç ve Bozova gibi belli ilçelerimizde odaklandık. Buradaki amacımız ilçelerimizde modern ve ekonomik büyüklükte seralar kurmak. Örneğin Eyyübiye ilçemizde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve belediyemizle her biri birer dönümlük toplamda 20 dönümlük seralar yapacağız. Bu seralarla sadece işletme değil, aynı zamanda eğitim ve yayım şeklinde araştırma seraları da kuracağız. Burada uzmanlarımızla üreticiye, teknik elemanlara sera ve üretimle ilgili eğitimler vereceğiz. Bu eğitimlerden sonra beraber üretim yapma aşamasına geçeceğiz. Böylece ülkemizin, bölgemizin üretim, istihdam ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız."

Harran Ovası, Şanlıurfa, İstihdam, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ŞANLIURFA - 'GAP'ın başkenti'nde jeotermal enerjili sera atağı (2) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şevval Şahin'in yeni sevgilisini denize atan Marcus Aral'dan olayı anlattı: Şeni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım 12:31 Şevval Şahin'in yeni sevgilisini denize atan Marcus Aral'dan olayı anlattı: Şeni ülkeye sokmam dedi, ben de denize soktum çıkardım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir? Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak 12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak
Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı 12:00 Sadece 4 dakika geç kalmışlardı! İki öğrenci YKS sınavına alınmadı Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı 11:23 Teknede aşka geldiler! İtalyan güzel Diletta Leotta ve Can Yaman arasında sıcak dakikalar yaşandı Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık 10:55 Saç saça baş başa kavga eden Ciciş kardeşler, dudaktan öpüştükleri videoyu paylaştı: Biz barıştık
Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak 10:31 Kıdem tazminatında sevindiren zam müjdesi! Tavan ücret 8 bin liranın üzerine çıkacak Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi 10:15 Avukatın etek boyuna müdahale eden hakim için karar verildi

Son Dakika Haberleri
12:39 Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu
12:25 Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti
12:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sen beni çıldırtacaksın" dediği Muhsin Köse kimdir?
12:10 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, İrfan Can transferinin intikamını Edin Visca ile alacak
11:58 Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar
11:35 Macaristan'ın hocası Rossi, Fenerbahçeli Attila Szalai'ye övgüler yağdırdı
11:20 Kimliği olmayan öğrencilerin 1 senelerini, polis ekiplerinin yoğun mücadelesi kurtardı
11:18 Ali Koç'tan yeni hamle! Aziz Yıldırım'ın manevi oğlu Özgür Özaktaç'ı yönetim listesine aldı
11:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün
10:59 Fatih Terim direksiyonun başına geçip, Başkan Burak Elmas'ı gezintiye çıkardı
Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu Korkunç kazada yaralı vatandaş olay yerinde unutuldu! Otomobil ve işçi servisinin çarpışması sağlık ekiplerini paniğe soktu         
12:40
Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti Geç kalacağını anlayınca yalın ayak koşmaya başladı! YKS öğrencisi son anda sınava yetişti         
12:25
3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak 3 yıl önce 5 dönüm araziye ektiği yaban mersininden, bu yıl 250 bin lira kazanacak         
12:13
Erzurum dağlarında bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri, şehrin tarihini tamamen değiştirebilir Erzurum dağlarında bulunan 8 bin yıllık kaya resimleri, şehrin tarihini tamamen değiştirebilir         
12:08
Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! Kanal İstanbul projesi karşıtları temel atma törenine damga vurdu! "Ya Kanal Ya İstanbul" pankartı astılar         
11:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla temeli atılacak olan Kanal İstanbul için tarihi gün         
11:12
Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler Alternatif tıp adı altında işkence! Hastanın belinden iki adet delik açıp, deri altından çamaşır ipi geçirdiler         
10:48
Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu Florya'da ilk kriz yaşandı! Mbaye Diagne'nin cevabı Fatih Terim'i çıkmaza soktu         
10:27
Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık Şampiyon Edirne'nin aşılama sırrını Vali Canalp verdi: Sırası geleni tek tek aradık         
09:34
Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı Genç pilotun ölümünde kız arkadaşından dikkat çeken iddia: Bana yumruk attı         
09:31
Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu Zorlu yarışma Survivor 2021'de İsmail Balaban şampiyon oldu         
00:44
Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak Show Ana Haber'i bırakan Ece Üner, Kanal D'ye transfer oldu! Artık reality şov sunacak         
21:14
Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su Cristiano Ronaldo'nun formunu nasıl koruduğu ortaya çıktı: Brokoli, tavuk, pirinç ve bir litre su         
21:00
Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı Doktorun inanılmaz mücadelesi! Sedyenin üzerine çıktı, 12 yaşındaki çocuğu böyle kurtardı         
20:05
Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran koruması oldu: Muhsin sen beni çıldırtacaksın         
18:04
Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin Cumhurbaşkanı, konuşmasını dışarıdan dinlemeye çalışan vatandaşları içeri aldırdı: Polis arkadaşlar bariyerleri hemen kaldırıversin         
15:48
Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu Anne tavana asılı, baba tüfekle vurulmuş! Dehşetin yaşandığı çadırda minik Ali uyurken bulundu         
14:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2021 12:46:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ŞANLIURFA - "GAP'ın başkenti"nde jeotermal enerjili sera atağı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement