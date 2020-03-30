Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan "şehirler arası seyahat kısıtlaması" kararının ardından şehir dışına çıkmak isteyenler, otogardaki "Seyhat İzin Kurulu"na başvurdu.

Kurul üyeleri ve otogar yetkilileri şehir dışına çıkmak isteyenlere şehirler arası seyahat kısıtlaması hakkında bilgilendirme yaptı. Müracaatları inceleyen Seyahat İzin Kurulu, gerekli şartları taşıyanlara izin verdi.

Vali Abdullah Erin, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla kent genelinde PTT işlemlerinde sıralı sisteme geçildiğini bildirdi.

Vatandaşlara sağlanan sosyal yardımların bir kısmının PTT aracılığıyla verildiğini anımsatan Erin, PTT şubelerinde bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son rakamı 2 ile biten vatandaşlara pazartesi, 4 ile bitenlere salı, 6 ile bitenlere çarşamba, 8 ile bitenlere perşembe, 0 ile bitenlere cuma günü hizmet verileceğini kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşlara ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ile hijyen malzemesi yardımında bulunmaya devam ediyor.

Öte yandan belediye ekiplerince, vatandaşların yoğunlukla kullandığı meydanlar, parklar, iş yerleri, marketler, sokaklar ile ŞUSKİ, Dicle Elektrik Dağıtım AŞ vezneleri, kurumlar ve iş yerleri dezenfekte edildi.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye yeni tip koronavirüs nedeniyle gazetecilere koruyucu kit dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı bir çalışma imkanı sağlamak amacıyla içerisinde "tulum, eldiven, maske, dezenfektan ve ıslak mendil" bulunan koruyucu kitleri basın mensuplarına verdi.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların yoğun kullandığı cadde, sokak ve meydanlar ile toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmasını sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Eğitim Merkezlerinde düzenlenen kurslar eğitimlerine internet ortamında devam edecek.

Kurs hocalarının anlatımıyla hazırlanan videolar, Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri (MABEM) ile Sanat Merkezi (MABESEM) Youtube kanallarında paylaşılıyor.

Kentteki Vefa Sosyal Destek Grupları da 65 yaş ve üstü vatandaşların talep ettiği çeşitli malzemeleri tedarik ederek evlerine teslim ediyor.

Darende ilçesinde kamu görevlileri ve vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek için kameraların karşısına geçerek, salgının önlenmesi amacıyla "evde kal" çağrısında bulundu.

Gaziantep

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, yeni tip koronavirüs (kovid-19) kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Şahın, toplu taşıma araçlarını ve duraklarını kontrol ederek, araçlarındaki sosyal mesafe şeritlerini yolculara anlattı.

Zabıta ekipleriyle alışveriş marketlerinde de etiket kontrolü yapan Şahin, işverenlerin ve çalışanların kurallara uyup uymadığını denetledi.

Gaziantep Organize Sanayi Başkanı Cengiz Şimşek, sağlık ürünleri üretenler hariç sanayicilerin esnek çalışma modeline geçtiğini belirterek, "Önceliğimiz insanlarımızın sağlığı. Hükümetimiz bu konuda çok önemli tedbirler alıyor. Millet olarak topyekun bir mücadelenin içerisindeyiz. Mücadelenin başarıya ulaşması için hepimizin başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarının aldığı kararlara tam olarak uyması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, ayrıca Gaziantep Valiliği öncülüğünde, "Kalbe Dokun, Gönül Kazan" sloganı ile başlatılan kampanyaya 10 bin gıda kolisiyle destek verdiklerini kaydetti.

Adıyaman

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman'da da nikahlar büyük hassasiyetle kıyıldı.

Adıyaman'da Nalan Güzel ve Serhat Alan çiftinin nikahı, Adıyaman Belediyesi nikah salonunda iki şahit eşliğinde maske takılarak kıyıldı.

Nikah Memuru Ahmet Tamer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle nikah törenlerinde tedbir uyguladıklarını belirtti.

Gelin ve damadın yanı sıra nikah şahitlerine de maske ve eldiven dağıttıklarını ifade eden Tamer, "Sürekli olarak nikah salonunu dezenfekte ediyoruz. Tüm tedbirleri aldık. Nikah şahitlerini iki kişi yapıyoruz." dedi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Büyükşehir Belediyesi ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında şehir merkezinde cadde ve tarihi kapalı çarşıda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Müftülük Meydanı'ndan başlayan ekipler, Trabzon Caddesi, Atatürk Bulvarı ve tarihi Kapalı Çarşıyı köpüklü suyla yıkayarak ilaçladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu ise kentte 10 bin 164 kişiye ulaşarak, ihtiyaçlarının giderilmesi, maaşlarının çekimi ve rehberlik gibi çeşitli hizmetler verdi.

Öte yandan, kentteki iki otel de sağlık çalışanlarının dinlenebilmeleri için ücretsiz hizmet vereceklerini açıkladı.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:42 Kaynak: AA

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