Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Mevlit Kandili kutlandı

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, Mevlit Kandili dolayısıyla camilerde programlar düzenlendi.

"Peygamberler şehri" olarak da adlandırılan Şanlıurfa'da, Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Akşam ezanından itibaren Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gelen vatandaşlar camilerde namaz kıldı, Kur'an-ı Kerim okudu. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla program düzenlendi.

Ayrıca, çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makam ve Balıklıgöl'ü, Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve suyuyla yıkanıp, sağlığına kavuştuğu rivayet edilen "Eyyüp Peygamber Makamı"nı ziyaret etti.

Adıyaman

Adıyaman'daki Ulu Cami ve Yeni Pınar Camisi başta olmak üzer birçok camiyi dolduran vatandaşlar, okunan Mevlid-i Şerifi dinledi ve dua etti.



Ulu Cami'de programa katılan İl Müftüsü Mehmet Taşcı, Müslümanların Hazreti Muhammed'i örnek alması gerektiğini hatırlattı.



Kilis

Kilis'te İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.



Namaz öncesi İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in verdiği vaazla başlayan programda, ilahiler söylendi, Kur'an-ı Kerim okundu, hatim duası yapıldı.



Programın sonunda Müftü Şahin, Barış Pınarı Harekatı'nda yaşamını yitiren şehitler ve tüm İslam alemi için dua etti.

Gaziantep

Gaziantep'te de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu. İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar okundu. Ulu Cami avlusunda ise vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Malatya

Malatya'da, İl Müftülüğü tarafından Mevlit Kandili dolayısıyla tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazının ardından, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kur'an-ı Kerim okudu. Cami avlusunda vatandaşlara müftülük tarafından şeker ikram edildi.

Mevlit Kandili dolayısıyla Malatya'nın Darende ilçesindeki Somuncu Baba Camii ve Külliyesi'nde de program yapıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti yapılan ve mevlit okunan programda, ayrıca şehit olan asker, polis ve sivil vatandaşlar için dua edildi.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından cemaate "Somuncu Baba Sebil Ekmeği" dağıtıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta Abdulhamithan Camisi ile tarihi Ulu Cami'yi dolduran vatandaşlar, Kuran-ı Kerim dinleyerek, dua etti.



Yatsı namazı sonrası, bazı camilerde düzenlenen mevlit programına vatandaşlar ilgi gösterdi.



Mevlit programının ardından camilerde vatandaşlara lokum, lokma tatlısı ve gül suyu ikram edildi. Türk Kızılayı Kahramanmaraş Şubesince de Abdulhamithan Camisi önünde kandil simiti dağıtıldı.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne gelen vatandaşlar da kandili, namaz kılıp dua ederek değerlendirdi.