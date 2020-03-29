Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Kilis'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Şanlıurfa'da Vefa Sosyal Destek Grubu, son 24 saatte 327 vatandaşa hizmet verdi.

Şu ana kadar 31 vatandaşın emekli aylığının "evde ödeme"sini Grup, 107 vatandaşa gıda kolisi, 10 kişiye hijyen kiti, 17 kişiye dezenfektan, 4 kişiye ilaçlarının temini konusunda yardımcı olup, 8 vatandaşa da sağlık hizmeti desteği sundu.

Vefa Sosyal Destek Grubu, 149 vatandaşa rehberlik hizmeti verirken alışverişe gönderecek kimsesi olmayan 4 vatandaşın da ihtiyaçlarını temin ederek evlerine teslim etti.

Öte yandan Şanlıurfa genelinde 13 ilçede oluşturulan gıda ve hijyen denetimi ekipleri, faaliyetleri devam eden fırınlar, gıda imalat tesisleri, bakkal, manav ve market gibi satış yerlerini ziyaret ederek, virüs salgınına karşı hem denetim hem de bilgilendirme yapıyor.

Gaziantep

Gaziantep'te merkez Şehitkamil Belediyesi de yeni tip koronavirüs salgınını önleyici çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, son olarak Küçük Sanayi Sitesi ve Gaziantep Ticaret ve Endüstri Merkezi bölgelerinde, kapsamlı bir dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Hijyen seferberliği kapsamında düzenli aralıklarla, yollar, kaldırımlar, otobüs durakları, çöp konteynırları ile çöp kamyonları, insan sağlığına zararsız doğal ilaçlarla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ekiplerin büyük bir özveriyle görevlerini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olduklarını belirtti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında yolcuların sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için uygulama yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve meydanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Kent girişinde polis ekipleri, şehirler arası otobüsleri durdurarak seyahat izin belgesi denetimi yaptı.

Polis tarafından araç sürücülerinin ve vatandaşların ateşi ölçülürken, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Salgından dolayı sosyal hareketliliğin azaltılması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını örnek göstererek anlatan ekipler, "Zorunlu olmadıkça lütfen evlerimizden çıkmayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi kendi izolasyonumuzu kendimiz oluşturalım. Mümkün oldukça seyahat etmeyerek evlerimizde kalalım." ifadelerini kullandı.

Elbistan ilçesinde bir vatandaşın yeni tip koronavirüs salgınından korunma tedbiri dikkati çekti. İlçe merkezinde eldiven takan kişi, Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi'nde de şeffaf bir naylonu vücuduna giyip bu şekilde yürüdü.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni tip koronavirüs nedeniyle gazetecilere koruyucu kit dağıtacaklarını açıkladı.

Gürkan, açıklamasında, "Kamuoyunu bilgilendirmek adına gece gündüz sahada çalışan kıymetli basın mensuplarına daha sağlıklı bir çalışma imkanı sağlamak için pazartesi gününden itibaren 'tulum, eldiven, maske, dezenfektan ve ıslak mendil' içeren koruyucu kit dağıtımını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan camilerden, vatandaşların evlerinde kalmaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde anonslar yapıldı.

Kilis

Suriye sınırındaki Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin giriş ile çıkış noktalarında sürücüler ve yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, şehirler arası otobüslerdeki yolcuların "Seyahat İzin Belgesi" kontrol edilirken araç sürücüleri ve yolcuların ateşi ölçülüyor.

Kilis Valiliği, uygulamalar sırasında rahatsızlığı tespit edilen kişinin, 14 gün süreyle karantinaya alınacağını bildirdi.

Öte yandan Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de koronavirüsle mücadele kapsamında, şehrin ana caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı'nı sabunlu su ile yıkayarak dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 05:40 Kaynak: AA

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