Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa geçitleri kullanan öğrencilere hediye
Son Dakika Güncel Şanlıurfa geçitleri kullanan öğrencilere hediye

Şanlıurfa geçitleri kullanan öğrencilere hediye

2 saat önce

Geçitleri kullanan öğrencilere hediyeŞanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'Yaya Yolu Projesi' kapsamında okula gidip, gelirken yaya geçitlerini ve üst geçitleri kullanan öğrencilere kek, meyve suyu ve kırtasiye malzemesi hediye ediliyor.

Geçitleri kullanan öğrencilere hediye

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 'Yaya Yolu Projesi' kapsamında okula gidip, gelirken yaya geçitlerini ve üst geçitleri kullanan öğrencilere kek, meyve suyu ve kırtasiye malzemesi hediye ediliyor.

Siverek'te, çevre yolu kenarında bulunan okullarına gidip, gelirken yaya geçitlerini ve üst geçitleri kullanan öğrencilere hediye veriliyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Yaya Yolu Projesi' kapsamında, öğrencilerin geçitleri kullanması teşvik ediliyor. Haftanın belirli günlerinde, okula giriş- çıkış saatlerinde yapılan uygulamada, geçitleri kullanan öğrencilere kek, meyve suyu ve kırtasiye malzemesi hediye ediliyor. Uygulama kapsamında, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, geçitlerde görev yapıyor.

Projede görevli Fahri Düşünekli, üst geçidi kullanan öğrenci sayısında artış olduğunu belirterek, Bulvar üzerinde çok sayıda trafik kazası meydana gelmekte. Kazaları önlemek amacıyla 'Yaya Yolu Projesi'ni hazırladık. Okulda eğitim gören tüm öğrencilerimiz, üst geçidi kullanıncaya dek belli periyotlarla uygulamamız devam edecek dedi.

Uygulamadan memnun olan öğrenciler ise artık hep geçitleri kullanacaklarını söyledi. Projeye, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de destek verdi.

Şanlıurfa geçitleri kullanan öğrencilere hediye

Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:57 Kaynak: DHA
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