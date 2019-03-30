Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa Genç Çift, Göbeklitepe'de Nikah Kıydı

Şanlıurfa Genç Çift, Göbeklitepe'de Nikah Kıydı

1 saat önce

Şanlıurfa'da Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Göbeklitepe'de genç bir çiftin nikahını kıydı.

Şanlıurfa'da Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Göbeklitepe'de genç bir çiftin nikahını kıydı.

Fevzi Demirkol, evlenmek için Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Evlendirme Dairesine başvuruda bulunan Fahri Tokdemir ile Sakine Avcı çiftine, nikahlarını Göbeklitepe'de kıyma teklifinde bulundu. Teklifi kabul edilen çiftin nikahı bugün düzenlenen törenle Göbeklitepe'de kıyıldı.

Göbeklitepe için 2014 yılından bu yana birçok tanıtım çalışması yaptıklarını anlatan Demirkol, yapılan çalışmaların doğruluğunun Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019'u "Göbeklitepe Yılı" ilan etmesi ile ortaya çıktığını ifade ederek, "Göbeklitepe Şanlıurfa için Türkiye için, Şanlıurfa için, Haliliye için çok çok önemli bir değerdir. Biz Göbeklitepe'yi tanıtırken daha eskisi yok dedik. Şimdi de Şanlıurfa'da ilk kez Göbeklitepe'de bir nikah gerçekleştirmiş oluyoruz. Genç çiftimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:38 Kaynak: DHA

Genç, Şanlıurfa, Göbeklitepe, Güncel
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