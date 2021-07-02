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ŞANLIURFA - Genç girişimciler 3 boyutlu yazıcılara yönelik iletken filamentleri üretmek için çalışıyor - Son Dakika

ŞANLIURFA - Genç girişimciler 3 boyutlu yazıcılara yönelik iletken filamentleri üretmek için çalışıyor

02.07.2021 11:39

Şanlıurfa Teknokent bünyesindeki Tekno-İŞGEM'de 3 boyutlu yazıcıların baskı ham maddesi olan filamentleri üreten genç girişimciler, son aşamaya geldikleri iletken filamentlere yönelik Ar-Ge projelerini tamamlayarak, bu maddeleri Türkiye'de kolay ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

Şanlıurfa Teknokent bünyesindeki Tekno-İŞGEM'de 3 boyutlu yazıcıların baskı ham maddesi olan filamentleri üreten genç girişimciler, son aşamaya geldikleri iletken filamentlere yönelik Ar-Ge projelerini tamamlayarak, bu maddeleri Türkiye'de kolay ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyor.

Harran Üniversitesi ve Şanlıurfa Teknokent tarafından yürütülen Tekno-İŞGEM programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından "Cazibe Merkezleri Destekleme Programı" kapsamında destekleniyor.

Tekno-İŞGEM, Ar-Ge potansiyeline sahip, teknoloji tabanlı, yüksek katma değerli ürün geliştirebilen yeni kurulmuş imalatçı işletmelere ev sahipliği yapıyor.

Burada faaliyet gösteren Filamentto adlı firmada genç girişimciler, 3 boyutlu yazıcıların baskı ham maddesi olan filamentleri üretirken, yaptıkları Ar-Ge çalışmalarıyla da iletken filamentleri daha kolay ulaşılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

"İletken filament projemizde son aşamaya geldik"

Filamentto Kurucu Ortağı Muhammet Pilis, AA muhabirine, firmalarını 2019'da kurduklarında 3 boyutlu yazıcılar için standart türde filament üretimi yaptıklarını belirterek, ürün portföyünü zamanla genişlettiklerini anlattı.

Standart türlerin yanı sıra biyobozunur özelliğe sahip ve polikarbonat ile ABS katkılı filamentleri de üretebildiklerini dile getiren Pilis, savunma sanayisinde kullanılacak iletken filamentlere yönelik de Ar-Ge projesi yürüttüklerini söyledi.

Pilis, projede son aşamaya geldiklerini vurgulayarak, "3 boyutlu yazıcılar katmanlı üretim yapıyor. Bu sayede iletken filament, direkt plastiğin içine döşenecek ve üstü kapanacak. Böylelikle yeni bir kablolama veya devre kurma zahmetinden kurtulunmuş olacak, firmalar hızlı prototipleme yapabilecek ve test süreçleri kolaylaşacak." diye konuştu.

Bu durumun aynı zamanda para ve zaman tasarrufu da sağlayacağına dikkati çeken Pilis, uygulamanın, prototipten seri üretime geçişi de kolaylaştıracağını dile getirdi.

"Filamentleri daha ulaşılabilir hale getireceğiz"

Firmanın diğer kurucu ortağı Mehmet Can Alpay da 1,5 yıldır standart filamentlerin üretimini yaptıklarını anımsatarak, "Bundan sonraki süreçte üzerinde çalıştığımız mühendislik filamentlerini uygun şekilde üreterek, filamentleri Türkiye'de daha kolay ulaşılabilir hale getireceğiz. Savunma sanayisi alanındaki firmalarımızın ham madde ihtiyaçlarını da karşılamış olacağız." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa Teknokent'te kuluçka firması olarak işe başladıklarını hatırlatan Alpay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Firmamızın makinaları büyüdükçe yeni bir alana ihtiyaç duyduk. Firmaların OSB'ye gitmeden önceki durağı Tekno İŞGEM'in açılmasıyla, burada yerimizi açarak üretime devam ettik. İŞGEM'e geçerken KOSGEB'den ileri girişimcilik desteği aldık. Bundan sonraki süreçte de yurt dışına göndereceğimiz ürünler için Ar-Ge proje desteğine başvuracağız."

Alpay, 2018'de atölyelerinde aylarca çözülemeyen internet problemi yaşadıklarına değinerek, bu sorunlarını sosyal medya üzerinden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a ilettiklerini kaydetti.

Bakan Varank'ın da kısa sürede internet probleminin çözümünü sağladığını anımsatan Alpay, "O günden bu sürece, bir atölyeden bu iş yerine geldik." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ziyaret etmişti

Türkiye'nin ilk bölgesel turizm destinasyonunu oluşturmak için hazırlanan "Mezopotamya" markasının tanıtım programı için Şanlıurfa'ya gelen Varank, aralarında Tekno-İŞGEM'in de bulunduğu 67 milyon liralık 5 projenin toplu açılışını ve temel atma törenini gerçekleştirmişti.

Varank, açılışını gerçekleştirdiği merkezlere ziyareti kapsamında, Tekno-İŞGEM'deki Filamentto firmasına da uğrayıp, genç girişimcilerden yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi almıştı.

ŞANLIURFA - Genç girişimciler 3 boyutlu yazıcılara yönelik iletken filamentleri üretmek için çalışıyor
ŞANLIURFA - Genç girişimciler 3 boyutlu yazıcılara yönelik iletken filamentleri üretmek için çalışıyor
ŞANLIURFA - Genç girişimciler 3 boyutlu yazıcılara yönelik iletken filamentleri üretmek için çalışıyor
ŞANLIURFA - Genç girişimciler 3 boyutlu yazıcılara yönelik iletken filamentleri üretmek için çalışıyor

Araştırma Geliştirme, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ŞANLIURFA - Genç girişimciler 3 boyutlu yazıcılara yönelik iletken filamentleri üretmek için çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


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