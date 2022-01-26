Şanlıurfa genelinde yapılan çalışmalarla vatandaşların mağduriyeti önlendi - Son Dakika

Şanlıurfa genelinde yapılan çalışmalarla vatandaşların mağduriyeti önlendi

ŞANLIURFA Türkiye'nin bir çok bölgesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, son yılların en fazla kar yağışını gören Şanlıurfa'da da kapanan yolların açılması için 24 saat kesintisiz çalışma yapıldı. Çalışmalara asker ve polisler de destek vererek vatandaşların mağdur olması engellendi.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan ve araç geçişine izin verilmeyen Şanlıurfa-Gaziantep, Şanlıurfa-Diyarbakır ve Şanlıurfa-Adıyaman karayolları kontrollü bir şekilde araç trafiğine açılırken, Siverek, Viranşehir ve Hilvan'a bağlı 67 kırsal mahallenin yolunu açmak için de çalışmalar devam ediyor.

Yaşanan gelişmeleri AFAD Koordinasyon Merkezi haberleşme sistemi üzerinden takip ve koordine eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yoğun tipinin yaşandığı önceki gece Şanlıurfa-Siverek karayoluna giderek, yol açma ve mahsur kalan vatandaşları kurtarma faaliyetlerini yerinde koordine etti.

Yola çıkan araçların tipi ve şiddetli soğuk nedeniyle buz tuttuğu Şanlıurfa'da vatandaşları sık sık sosyal medya hesabından uyaran Vali Abdullah Erin, acil sağlık sorunu dışında kimsenin trafiğe çıkmaması gerektiğini duyurdu.

Kar ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar dinlenme tesislerinde bekletildi. Kızılay tarafından da vatandaşlara battaniye, çorba ve kumanya dağıtıldı. Siverek-Viranşehir arası ve Karacadağ bölgesinde kapanan köy yolları nedeniyle hastaneye ulaşamayan vatandaşların imdadına da Jandarma ve UMKE timleri koştu. İş makineleri ve arazi araçlarıyla hasta vatandaşların çağrılarına cevap veren ekipler de yoğun tipi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Olumsuz hava şartları normale dönene kadar tüm imkanları seferber ettiklerini ve günün 24 saati vatandaşların yanında olacaklarını belirten Vali Erin, karla mücadele ve kurtarma ekiplerinde görev alan büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile tüm kamu çalışanlarına, Türk Kızılayı başta olmak üzere vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.