Şanlıurfa göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi - Son Dakika

Şanlıurfa göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi

6 saat önce

ŞANLIURFA Göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi.

ŞANLIURFA Göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi

Şanlıurfa göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi

Göbeklitepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:51 Kaynak: DHA
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