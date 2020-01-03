Şanlıurfa göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi - Son Dakika

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Şanlıurfa göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi
6 saat önce
ŞANLIURFA Göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 03:51 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA Göbeklitepe'ye 2019 yılında 412 bin 378 ziyaretçi
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