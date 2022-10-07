Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

07.10.2022 14:49
Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi

Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Hülya Elkoca'nın (42) Viranşehir ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili tutuklanan M.A. (59) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Viranşehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanık, pişman olduğunu belirterek, o esnada cinnet getirdiği için cinayeti işlediğini savundu.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde birlikte yaşadığı M.A tarafından silahla vurulan Hülya Elkoca hayatını kaybetmişti.

YORUMLAR
500
Polisi arayıp 'Karımı öldürdüm' diyen şahıs, kan donduran cinayeti anlattı! 1 saat başında beklediği ağır yaralı kadına bir kez daha ateş etmiş Polisi arayıp 'Karımı öldürdüm' diyen şahıs, kan donduran cinayeti anlattı! 1 saat başında beklediği ağır yaralı kadına bir kez daha ateş etmiş Mersin haberi: Çankaya Belediyesi Duyurdu: Yenişehir Pazaryerine 'Sağlıkçılar Parkı' Yapılacak Mersin haberi: Çankaya Belediyesi Duyurdu: Yenişehir Pazaryerine 'Sağlıkçılar Parkı' Yapılacak Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor Diyarbakır haberleri... Diyarbakır'da aydınlatma sistemlerinde bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriliyor
Kaynak: AA

Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
17:01 Trafik kazasında öldü diye morga kaldırılan adam doktorları şaşırttı
16:47 Demet Özdemir'in ablasının yolu yıllar önce Mustafa Sandal ile kesişmiş
16:44 Dolardaki yükseliş sürüyor! Euro ise kan kaybediyor
16:42 Mikrofon kazasıyla ilgili AK Partili Mehmet Özhaseki'den ilk açıklama: Hiç değilse biraz namuslu olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 18:07:23. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement