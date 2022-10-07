İddianamede, ifadesine yer verilen sanık, pişman olduğunu belirterek, o esnada cinnet getirdiği için cinayeti işlediğini savundu.

Polisi arayıp 'Karımı öldürdüm' diyen şahıs, kan donduran cinayeti anlattı! 1 saat başında beklediği ağır yaralı kadına bir kez daha ateş etmiş

Kaynak: AA

Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa gündem haberi: Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanığın müebbet hapsi istendi - Son Dakika

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