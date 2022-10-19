Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
C.Ç. (53), Dolutepe Mahallesi'nde bir grubun sopalı ve tekmeli saldırısına uğradı.
Aldığı darbelerle yaralanan C.Ç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan darp görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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