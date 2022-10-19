Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

19.10.2022 13:54
Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa haberleri: Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir kişiyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

C.Ç. (53), Dolutepe Mahallesi'nde bir grubun sopalı ve tekmeli saldırısına uğradı.

Aldığı darbelerle yaralanan C.Ç, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan darp görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Alacaklı oldukları şahsı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler Alacaklı oldukları şahsı öldüresiye dövüp videoya kaydettiler ŞANLIURFA - 1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde 270 bin kişi işe başladı ŞANLIURFA - 1 Milyon Yazılımcı İstihdam Projesi'nde 270 bin kişi işe başladı Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında Şanlıurfa haberleri! Şanlıurfa'da birlikte yaşadığı kadını öldüren sanık hakim karşısında

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da görüntülü katıldığı temel atma töreninde kriz! Davetlilerin üzerine harç sıçradı
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile telefonda görüştü: Müzakereler için her türlü katkıya hazırız
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 20:16:22. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da darp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement