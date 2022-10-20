Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

20.10.2022 15:02
Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Gelen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösteren kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Kent merkezi ile Birecik ve Akçakale ilçelerinde belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

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