ŞANLIURFA'DA FIRAT NEHRİ KIYISINDA BIÇAKLA YARALANMIŞ KADIN BULUNDU

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde üzerinde kimlik çıkmayan bir kadın, Fırat Nehri'nde bıçaklanmış halde bulundu. Yaralı kadın vatandaş ve görevlilerce insan zinciri yapılarak sudan çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğleden sonra Birecik-Halfeti yolunun Kelaynak Üretim Tesisleri yakınlarındaki Fırat Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre Fırat Nehri kenarında gezen vatandaşlar, kıyıdan bir kadının yardım çığlıklarını duydu. Nehirde kanlar içerisinde kurtulmayı bekleyen kadını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler ve onlara yardım eden vatandaşlar tarafından insan zinciri oluşturularak sudan çıkarılan kadın, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yarası bulunan kadının hayati tehlikesi devam ediyor. Polis, kadını bıçaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)