Son dakika haber... Cinayet zanlısı 6 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Cinayet zanlısı 6 yıl sonra yakalandı

16.10.2022 14:48
Son dakika haber... Cinayet zanlısı 6 yıl sonra yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Şanlıurfa'da aralarında kasten adam öldürme suçunun da yer aldığı üç ayrı suçtan aranan zanlı, jandarma tarafından 6 yıl sonra yakalandı.

Şanlıurfa'da aralarında kasten adam öldürme suçunun da yer aldığı üç ayrı suçtan aranan zanlı, jandarma tarafından 6 yıl sonra yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2016 yılında Viranşehir'de işlenen cinayetin zanlısı M.R.S.'nin Karaköprü ilçesinde olduğu bilgisini aldı. Cinayet dahil silahla tehdit, sulamaya, içme sularının sağlanmasına veya afetlerden korumaya yarayan tesislere zarar vermek suçlarından aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yaklaşık 6 yıldır aranan M.R.S., düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlı cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Cinayet zanlısı 6 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Cinayet zanlısı 6 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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