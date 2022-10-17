Alınan bilgiye göre, husumetli olan iki aile arasında Yenişehir Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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