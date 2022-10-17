ŞANLIURFA - Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

17.10.2022 16:06

Görüntü Dökümü: Kavganın meydana geldiği mahalle Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi Kavgada kullanılan sopa Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 5...

Görüntü Dökümü:

Kavganın meydana geldiği mahalle

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi

Kavgada kullanılan sopa Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, husumetli olan iki aile arasında Yenişehir Mahallesi'nde tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi, bıçak ve sopalarla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.

Kavganın ardından mahallede ve yaralıların bulunduğu hastanede polis ekipleri önlem aldı.

YORUMLAR
500
Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da fırtına zor anlar yaşattı Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da fırtına zor anlar yaşattı Beyazgül: 'Öz kaynaklarımızla halka hizmet veriyoruz' Beyazgül: 'Öz kaynaklarımızla halka hizmet veriyoruz' Şanlıurfa haberleri... Çelik'ten Siverek'te yaşanan olaylara tepki Şanlıurfa haberleri... Çelik'ten Siverek'te yaşanan olaylara tepki
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
19:51 Arda güler, Ankaragücü karşılaşması öncesi polis olan teyzesiyle uzun uzun sarıldı
19:27 Ballon d'Or ödülü sahibine gidiyor! İşte aday olan futbolcular
19:18 Rusya'da bir savaş uçağı 9 katlı binanın üzerine düştü! Ölü ve yaralılar var
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Ankara'da gol yağmuru
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 21:38:04. #1.12#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement