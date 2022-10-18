Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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