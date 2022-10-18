Şanlıurfa gündem haberi | Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 62 yaşındaki kişi ağır yaralandı.
Eyyübiye ilçesi Eyyüp Peygamer Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, M.M'ye (62) silahla ateş açtı.
Ağır yaralanan M.M, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
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