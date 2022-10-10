ŞANLIURFA - Son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

Ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri
Zabıta ekiplerinin, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini toplaması
Gıda ürünlerinin imhaya gönderilmesi Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 94 gıda ürünü imha edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor.
Bu kapsamda ilçe genelindeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.
El konulan 5 bin 94 ürün ekiplerce imha edildi.
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