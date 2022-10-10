ŞANLIURFA - Son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi - Son Dakika
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ŞANLIURFA - Son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

10.10.2022 14:47

Ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri Zabıta ekiplerinin, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini toplaması Gıda ürünlerinin imhaya gönderilmesi Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen...

Ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünleri

Zabıta ekiplerinin, son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini toplaması

Gıda ürünlerinin imhaya gönderilmesi Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde ele geçirilen son kullanma tarihi geçmiş 5 bin 94 gıda ürünü imha edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekiplerinin halk sağlığını korumaya yönelik denetimleri sürüyor.

Bu kapsamda ilçe genelindeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

El konulan 5 bin 94 ürün ekiplerce imha edildi.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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