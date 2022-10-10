Bu kapsamda ilçe genelindeki market, bakkal ve gıda ürünü satan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, bazı ürünlerin son kullanma tarihinin geçtiğini belirledi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Son kullanma tarihi geçmiş 5 bini aşkın ürün imha edildi - Son Dakika

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