İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, olay yerinden itibaren yaklaşık 30 kilometrelik bir alanda arama çalışması yaptı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuğun cesedi bulundu - Son Dakika

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