Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONU: 86 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONU: 86 GÖZALTI

27.09.2022 10:16

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 450 polisle helikopter destekli düzenlenen operasyonda 86 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 450 polisle helikopter destekli düzenlenen operasyonda 86 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde kent merkezi ve ilçelerde 450 personelin katılımıyla 72 noktaya hava destekli eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen kişilerin adreslerinde arama yaptı. Bazı evlere koçbaşı ile kapılarının kırılarak girildiği operasyonlarda 37 kilo 600 gram skunk, 9 kilo 63 gram esrar, 138 gram eroin, 3 kilo 495 gram metamfetamin, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 26 kök kenevir, 577 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 8 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ve suç unsurlarına el koyan ekipler, operasyon kapsamında 86 şüpheliyi gözaltına aldı.

VALİ AYHAN: ŞANLIURFA TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONU

Operasyonun ardından gazetecilere açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, torbacı olarak tanımlanan uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonun Şanlıurfa tarihinin en büyük operasyonu olduğunu ifade etti. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte operasyona katılan polisleri tebrik eden Vali Ayhan, 2 aylık teknik ve fiziki çalışma yürütüldüğünü belirterek şunları söyledi:

"Şanlıurfa tarihinin en büyük uyuşturucuyla mücadele operasyonu gerçekleştirildi. Bunun adını, kökünü kurutma operasyonu olarak da nitelendirebiliriz. Yaklaşık 2 aylık bir çalışma neticesinde 18 dosya kapsamında 108 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Şu anda da operasyon devam etmektedir. Yapılan operasyonda şahısların büyük bir kısmı alınmıştır, ikametinde olmayanlarla ilgili çalışma devam etmektedir. Şu saat itibariyle 86 kişi gözaltına alınmıştır. Operasyonlarımız devam etmektedir" (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONU: 86 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! ŞANLIURFA'DA 'TORBACI' OPERASYONU: 86 GÖZALTI - Son Dakika
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