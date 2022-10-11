Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerinden denetim yaptı - Son Dakika
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Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerinden denetim yaptı

11.10.2022 14:07
Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerinden denetim yaptı

Şanlıurfa haberleri: Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinden denetim yaptı.

Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinlerinden denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, halk sağlığını yakından ilgilendiren gıda üretim ve satış noktaları, ticarethaneler ve imalathanelere yönelik denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçe sınırlarındaki okullarda faaliyet gösteren kantinlerde hijyen ve gıda güvenliği denetimleri yaptı.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünlere el konurken, aykırılık tespit edilen kantin işletmelerine de idari para cezası işlemi uygulandı.

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Kaynak: AA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerinden denetim yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa gündem haberi... Şanlıurfa'da zabıta ekipleri okul kantinlerinden denetim yaptı - Son Dakika
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